Аваков не піде у відставку через вбивство дитини поліцейськими

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Аваков заявив, що Сергій Князєв також не повинен звільнятися

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не писатиме заяву про відставку через вбивство правоохоронцями дитини в Переяслав-Хмельницькому. Про це він заявив в кулуарах уряду після засідання Кабміну, повідомляє телеканал "112".

За словами міністра, цим питанням буде займатися Верховна Рада. Також Аваков заявив, що глава Нацполіції Сергій Князєв не повинен звільнятися.

"Я не вважаю, що глава поліції Князєв повинен йти у відставку. Він добре працює і робить все, що від нього залежить", - повідомив він.

У міністра також запитали, чи напише він заяву про відставку, на що він відповів: "Я не напишу заяву про відставку. Але мою відставку у відповідному порядку може розглянути цей парламент, або наступний".

Нагадаємо, вчора в Харкові, Одесі, Львові, Луцьку, Вінниці, Черкасах, Полтаві та Івано-Франківську проходили акції з вимогою відставки Арсена Авакова. Також під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві відбулася акція протесту "Безкарність вбиває".

Причиною протестів стало вбивство 5-річного хлопчика п'яними правоохоронцями. Хлопчик грався на дитячому майданчику, коли п'яні поліцейські стріляли по металевим банкам. В результаті під час стрілянини куля потрапила в хлопчика. На наступний день він помер в лікарні.

Вчора поліцейським обрали запобіжний захід. Суд заарештував їх на два місяці без можливості внесення застави. Вони обидва свою провину не визнають. Також слідство зараз перевіряє версію, що хлопчика міг вбити син одного з підозрюваних поліцейських.