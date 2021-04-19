Аваков о стягивании российских войск: самая большая угроза с 2015

Сообщается, что сегодня Аваков инспектирует подразделения системы МВД на Донбассе.

"Мы рассчитываем на мирное развитие событий, избежать той эскалации, которую готовят российские наемники и российские вооруженные силы, но одновременно - мы полностью готовы защищать наши рубежи…. Инспекция проходит по всей линии фронта - в Донецкой и Луганской области. С 2015 года - это наибольшая концентрация вражеских сил у наших границ. А учитывая ту истерию и информационную атаку, которую проводят российские пропагандисты, можно сказать, что это самая большая угроза", - заявил Аваков.

Он также добавил, что Украина уже не первый год находится под давлением "российского бешеного пса".

"Мы будем готовы. Мы на своей земле, у нас нет другого выбора, кроме как защищаться, независимо от того, как поведут себя иностранные политики. Мы рассчитываем на дипломатическое урегулирование, но полностью готовы к обороне", - добавил Аваков.