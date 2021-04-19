Аваков про стягування російських військ: найбільша загроза з 2015

Повідомляється, що сьогодні Аваков інспектує підрозділи системи МВС на Донбасі.

"Ми розраховуємо на мирний розвиток подій, уникнути тієї ескалації, яку готують російські найманці і російські збройні сили, але одночасно - ми повністю готові захищати наші рубежі.... Інспекція проходить по всій лінії фронту - в Донецькій і Луганській області. З 2015 року - це найбільша концентрація ворожих сил біля наших кордонів. А враховуючи ту істерію та інформаційну атаку, яку проводять російські пропагандисти, можна сказати, що це найбільша загроза", - заявив Аваков.

Він також додав, що Україна вже не перший рік перебуває під тиском "російського скаженого пса".

"Ми будемо готові. Ми на своїй землі, у нас немає іншого вибору, крім як захищатися, незалежно від того, як поведуть себе іноземні політики. Ми розраховуємо на дипломатичне врегулювання, але повністю готові до оборони", - додав Аваков.