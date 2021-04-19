Эскалация со стороны РФ, Навальный и Беларусь: что обсудят на весенней сессии ПАСЕ

Сегодня, 19 апреля, начинается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая из-за карантинных ограничений будет происходить в гибридном режиме. На ней обсудят обострение ситуации со стороны РФ, нарушения прав человека в Беларуси, и ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным .

Об этом сообщает нардеп, член украинской делегации Евгения Кравчук на своей странице в Facebook .

"Мы с коллегами принимаем участие лично, представители РФ - не решились приехать. Трудно сказать, чего испугались больше: пропустить обращение Путина к Федеральному Собранию или услышать в лицо в сессионном зале Ассамблеи откровенно неприятные вещи", - написала нардеп.

По ее словам, эта сессия является чрезвычайно важной. На сессии выступит: канцлер Германии Ангела Меркель - глава правительства страны, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, и Михаэль Рот, как государственный министр, выступит от немецкого правительства (приобщатся дистанционно); президент Европарламента Дэвид Сассоли, президент Молдовы Майя Санду и генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратятся к парламентариям непосредственно в Страсбурге.

В ПАСЕ рассмотрят видение Ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы, нарушение прав человека и необходимости избирательной реформы в Беларуси, налогообложение в сфере цифровой экономики, дискриминацию людей с хроническими заболеваниями, защиту прав человека среди национальных меньшинств и европейской политики в отношении диаспор. Также во время сессии рассмотрят тему "COVID-разрешения или сертификаты: защита основных свобод и правовые последствия".

"Уже в четверг будут срочные дебаты об аресте в январе российского оппозиционного политика Алексея Навального. Тема острая и несколько контраверсийная, но для нашей делегации - это болевая точка России, на которую мы должны давить, несмотря на некорректные высказывания Навального по украинским вопросам. Мы должны еще и еще привлекать внимание международного сообщества к дискредитирующей власть РФ практике преследования политических оппонентов и осудить нарушения прав человека", - подчеркнула Кравчук.

Евгения Кравчук примет участие в заседаниях 2-х комитетов: по вопросам равенства и недискриминации, а также по вопросам культуры, науки, образования и медиа.

"Кроме того, чрезвычайно важной для нашей делегации является поддержка заявления членов Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно провокаций Российской Федерации и эскалации военных действий, подготовленной литовским коллегой и другом Украины Эмануелисом Зингерисом в рамках сотрудничества в формате Балтик+", - сообщила Кравчук.

Нардеп отметила, что Украина должна использовать доступ ко всем международным площадкам, чтобы привлечь внимание к обострению ситуации у наших границ из-за скопления российских войск.

"Также мы продолжаем коммуницировать Крымскую платформу и призываем делегатов стран-участниц включаться на уровне ПАСЕ. На этой неделе получим ряд встреч, где мы сможем обсудить с партнерами дальнейшие совместные действия", - добавила нардеп.