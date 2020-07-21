Аваков в срочном порядке вылетел в Луцк

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк в связи с захватом автобуса с заложниками. Министр буде лично координировать действия правоохранителей.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Отметим, на данный момент известно, что на месте захвата автобуса с заложниками проходит спецоперация. Правоохранители пытаются установить личность нападавшего, который до сих пор периодически делает выстрелы из оружия.

Напомним, в Министерстве внутренних дел рассказали, что злоумышленник, который сообщил полиции о захвате заложников, представился как Максим Плохой; однако его личность пока не подтверждена.

Сегодня стало известно о захвате пассажирского автобуса рейса Берестечко-Красиловка. Данных о пострадавших пока нет, а по разным данным, внутри могут находиться от 10 до 20 заложников.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на захват заложников и заявил, что силовики делают все, чтобы урегулировать ситуацию без жертв; он также подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.