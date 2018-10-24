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Аваков: у складі НЗФ на Донбасі зафіксовано п'ятеро австралійців

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 11:36
Фото: Арсен Аваков (з відкритих джерел)
Фото: Арсен Аваков (з відкритих джерел)

Аваков зазначив, що Україна є першим полігоном, де Росія випробовує свої гібридні технології

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що у складі незаконних збройних формувань (НЗФ) на Донбасі зафіксовано п'ятеро австралійців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як зазначається, Аваков перебуває з робочим візитом у Австралії, де, зокрема, зустрівся з міністром внутрішніх справ Австралії Пітером Даттоном. 

"Україна - перший полігон, де Росія випробовує свої гібридні технології, і ми маємо великий досвід, як від них відбиватися. У цьому конфлікті є і "шукачі пригод" із Австралії, які увійшли до складу незаконних збройних формувань...Ми б хотіли вам передати цей список із п’яти осіб, які є громадянами Австралії, для реагування та жорстких дій", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Аваков обговорив питання протидії кіберзлочинності з секретарем Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини Маркусом Кьорбер.

Додамо, раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що Україна посилить співпрацю з Австралією щодо протидії кіберзагрозам

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