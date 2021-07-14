Аваков собрался в отставку, а Рада провалила легализацию медицинского каннабиса: новости за 13 июля

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку, Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине, суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 13 июля - в материале РБК-Украина.

Аваков написал заявление об отставке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уходит в отставку. Он официально сообщил о своем решении. Пресс-служба МВД также опубликовала фото заявления, которое написал Аваков: В своем заявлении Аваков не объяснил, почему решил подать в отставку.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуга народа" предложил кандидата на пост министра внутренних дел. Глава государства предложил должность нардепу Денису Монастырскому.

Рада провалила легализацию медицинского каннабиса

Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Нардепы отправили на доработку авторам соответствующий законопроект №5586 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

Документ за основу поддержали лишь 184 нардепа. На его направление на доработку в комитет также не хватило голосов.

Суд арестовал имущество нардепа Козака

Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Соратник нардепа Виктора Медведчука, как и он сам, подозревается в государственной измене.

Напомним, в мае Службе безопасности Украины разрешили задержать Козака, которого подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. До этого его объявили в розыск, поскольку он не явился на допрос.

На Закарпатье массовое отравление на химкомбинате, есть жертва

В городе Перечин (Закарпатская область) на лесохимкомбинате погиб работник. Еще четверо попали в больницу.

По данным правоохранителей, во время устранения неполадок с оборудованием один из работников предприятия, 38-летний житель Перечина, надышался угарным газом и потерял сознание. Помочь мужчине пытались еще четверо его коллег, однако из-за распространения на территории вредных веществ, мужчины тоже отравились.

В Киеве в МВЦ начнут прививать Pfizer по желанию, но не всех

В Киеве с 16 июля в Центре вакцинации на базе МВЦ по желанию начнут прививать препаратом Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Однако пока вакцинацию будут проводить только для лиц старше 60 лет.

Соответствующая запись на вакцинацию уже открыта в системе HELSI.ME. Кроме вакцины производства Pfizer, для людей 60+ остается доступным и CoronaVac производства Sinovac.

Не поедет в Токио. Украинского чемпиона дисквалифицировали: что произошло

Украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за допинга. Он пропустит Олимпиаду в Токио.

Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) решил, что концентрация мельдония, обнаруженная в его организме, достаточна для дисквалификации на четыре года, сообщил Верняев. Срок дисквалификации отсчитывается с ноября 2020 года.

Синоптики рассказали, где сегодня будет 35 градусов жары

Погода в Украине сегодня, 14 июля, будет очень жаркой. При этом на всей территории страны не будет дождей. В Харьковской и Закарпатской областях будет жарче всего, там столбики термометров поднимутся до +35.