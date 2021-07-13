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Суд арестовал имущество нардепа Козака

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Киев, Вторник 13 июля 2021 16:19
Суд арестовал имущество нардепа Козака Фото: народный депутат Тарас Козак (zagittya com ua)
Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд наложил арест на имущество нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Соратник нардепа Виктора Медведчука, как и он сам, подозревается в государственной измене.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Да, Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Козака", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, нардеп подозревается в госизмене, также в отношении него действуют санкции, введенные за финансирование терроризма.

Напомним, в мае Службе безопасности Украины разрешили задержать Козака, которого подозревают в государственной измене и нарушении правил ведения войны. До этого его объявили в розыск, поскольку он не явился на допрос.

Известно, что на сегодня он находится за границей, но точно неизвестно, в какой именно стране.

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