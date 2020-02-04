Аваков: службы МВД готовы перекрывать движение из-за непогоды

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

По словам министра, ухудшение погодных условий должно быть чрезвычайной ситуацией для служб

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что службы МВД готовы перекрывать движение автотранспорта из-за ухудшения погодных условий в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.

По его словам, ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб.

"Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля - должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей - это просто зима, метель. Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будет наблюдаться осложнения. Наша задача - сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", - заявил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Киеве 5 февраля изменится под влиянием южного циклона, в результате чего в столице выпадет до 10 см снега.

Погода в Украине с 4 февраля в центральных, восточных, западных и южных областях резко ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.

Добавим, что 5-6 февраля ожидается существенное ухудшение погодных условий на территории всей Украины - дожди с мокрым снегом, метели, гололедица и сильный ветер. Особенно могут пострадать центральные, восточные, южные области, Кировоградская, Днепропетровская, юг Харьковской, север Донецкой и Луганской областей, а также Киев.