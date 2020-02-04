Аваков: служби МВС готові перекривати рух через негоду

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

За словами міністра, погіршення погодних умов має бути надзвичайною ситуацією для служб

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що служби МВС готові перекривати рух автотранспорту через погіршення погодних умов в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС у Facebook.

За його словами, погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб.

"Погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого - має бути надзвичайною ситуацією для служб. Для людей - це просто зима, завірюха. Наші служби готові прийняти рішення про заборону переміщення автотранспорту на автодорогах у регіонах, де буде спостерігатися ускладнення. Наше завдання - спрацювати на запобігання можливих наслідків негоди", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода у Києві 5 лютого зміниться під впливом південного циклону, в результаті чого в столиці випаде до 10 см снігу.

Погода в Україні з 4 лютого в центральних, східних, західних і південних областях різко погіршиться, оголошено штормове попередження.

Додамо, що 5-6 лютого очікується суттєве погіршення погодних умов на території всієї України - дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиця і сильний вітер. Особливо можуть постраждати центральні, східні, південні області, Кіровоградська, Дніпропетровська, південь Харківської, північ Донецької і Луганської областей, а також Києва.