Аваков: российский терроризм базируется на криминальном мире и организованной преступности

Аваков отметил, что в Украине находится от 80 до 100 "воров в законе"

Российский терроризм базируется на криминальном мире и организованной преступности. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Российский терроризм базируется на криминальном мире и организованной преступности. Фундаментальная атака на устои уголовного мира, которым пользуется государство-агрессор, для нас крайне важна", - заявил Аваков.

По словам главы МВД, Украина ведет жесткую борьбу в этом направлении вместе с США, Великобританией, Германией, Францией и Канадой.

Кроме того, Аваков отметил, что в Украине находится от 80 до 100 "воров в законе".

Напомним, ранее Аваков заявлял, что РФ использует минские соглашения для политических спекуляций на международном уровне.