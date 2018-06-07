Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Аваков: российский терроризм базируется на криминальном мире и организованной преступности

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 14:54
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Аваков отметил, что в Украине находится от 80 до 100 "воров в законе"

Российский терроризм базируется на криминальном мире и организованной преступности. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Российский терроризм базируется на криминальном мире и организованной преступности. Фундаментальная атака на устои уголовного мира, которым пользуется государство-агрессор, для нас крайне важна", - заявил Аваков.

По словам главы МВД, Украина ведет жесткую борьбу в этом направлении вместе с США, Великобританией, Германией, Францией и Канадой.

Кроме того, Аваков отметил, что в Украине находится от 80 до 100 "воров в законе".

Напомним, ранее Аваков заявлял, что РФ использует минские соглашения для политических спекуляций на международном уровне.

Путин пригрозил Украине "тяжелыми последствиями" в случае наступления на Донбассе Аваков: минские договоренности не соответствуют повестке дня
Теги публикации: Российская Федерация, Арсен Аваков, Преступность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь