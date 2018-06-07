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Интервью

Аваков: минские договоренности не соответствуют повестке дня

НовостиПолитика    07.06.2018 - 14:25
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Аваков отметил, что минские договоренности в нынешнем формате не могут быть ратифицированы парламентом Украины

Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе не соответствуют повестке дня. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня "минский протокол" в значительной мере отработал заложенный в него потенциал и не соответствует повестке дня. Предусмотренные им механизмы, к сожалению, не позволили решить важнейшие задачи восстановления территориальной целостности Украины, деоккупации, прекращения военного конфликта и гибели людей", - заявил он.

По словам Авакова, минские договоренности выходят за пределы правового поля Украины и в нынешнем формате не могут быть ратифицированы украинским парламентом.

Кроме того, Аваков добавил, что минские соглашения используются РФ для политических спекуляций на международном уровне.

"Ключевым недостатком минского формата также является отсутствие целостного видения решения конфликта", - считает Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что Аваков предлагает жителям оккупированного Донбасса после деоккупации временно запретить голосовать на выборах в центральные органы власти.

Донецкая фильтровальная станция снова остановилась из-за обстрелов Путин заявил о необходимости следовать минским договоренностям по Донбассу
Теги публикации: Донбасс, минские соглашения, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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