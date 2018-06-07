Социальные страницы
Курси валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Аваков: російський тероризм базується на кримінальному світі та організованій злочинності

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 14:54
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

Аваков зазначив, що в Україні знаходиться від 80 до 100 "злодіїв в законі"

Російський тероризм базується на кримінальному світі та організованій злочинності. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

"Російський тероризм базується на кримінальному світі та організованій злочинності. Фундаментальна атака на устої кримінального світу, яким послуговується держава-агресор, для нас вкрай важлива", - заявив Аваков.

За словами глави МВС, Україна веде жорстку боротьбу в цьому напрямку разом з США, Великобританією, Німеччиною, Францією та Канадою.

Крім того, Аваков зазначив, що в Україні знаходиться від 80 до 100 "злодіїв в законі".

Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що РФ використовує мінські угоди для політичних спекуляцій на міжнародному рівні.

Путін пригрозив Україні "тяжкими наслідками" у разі наступу на Донбасі Аваков: мінські домовленості не відповідають порядку денному
Теги публікації: Російська Федерація, Арсен Аваков, Преступность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леоніда Кантера: режисер записав самогубство на відео
"ФСБ читає листування в Facebook": Бабченко зробив гучну заяву
"Влаштовувати цькування": Сніжана Єгорова розцінює скандальне опитування, як заклик до її вбивства
"Готовий до смерті": Сенцов хоче відмовитися від примусового годування
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся