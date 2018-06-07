Аваков: російський тероризм базується на кримінальному світі та організованій злочинності

Аваков зазначив, що в Україні знаходиться від 80 до 100 "злодіїв в законі"

Російський тероризм базується на кримінальному світі та організованій злочинності. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

"Російський тероризм базується на кримінальному світі та організованій злочинності. Фундаментальна атака на устої кримінального світу, яким послуговується держава-агресор, для нас вкрай важлива", - заявив Аваков.

За словами глави МВС, Україна веде жорстку боротьбу в цьому напрямку разом з США, Великобританією, Німеччиною, Францією та Канадою.

Крім того, Аваков зазначив, що в Україні знаходиться від 80 до 100 "злодіїв в законі".

Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що РФ використовує мінські угоди для політичних спекуляцій на міжнародному рівні.