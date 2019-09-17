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Аваков разъяснил позицию по легализации марихуаны

Новости » Политика    17.09.2019 - 19:15
Аваков разъяснил позицию по легализации марихуаны
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Вопрос легализации марихуаны должен обсуждаться с участием медиков, МВД и религиозных организаций

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для легализации марихуаны нет законодательного процесса, ни процедуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По его словам, этот вопрос будет поднят Министерством здравоохранения.

"По вопросу медицинского использования марихуаны. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно что предлагается. Если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, я отговаривать мотивировано до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход", - заявил министр.

Также он отметил, что данный вопрос должен обсуждаться с участием медиков, Министерства внутренних дел и религиозных организаций.

"Этот вопрос должен обсуждаться профессионально, с участием медиков, МВД, религиозных организаций. Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в правительстве придем к этому вопросу, должен обсуждаться именно общее видение", - добавил Аваков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не исключает, что в ближайшее время в Верховной раде может появиться новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Кроме того, по данным июньского опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (58%) поддерживает легализацию медицинской марихуаны для пациентов, у которых выявлены определенные проблемы со здоровьем.

Перед вторым туром президентских выборов нынешний президент Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина завил о том, что он поддерживает легализацию медицинской марихуаны.

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