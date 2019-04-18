Зеленский рассказал о своем отношении к легализации наркотиков

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Зеленский консультировался по поводу вопроса легализации с Евгением Комаровским.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским", - сказал он.

На вопрос журналиста: "Вы за легалайз?", Зеленский ответил, что он за легалайз капель.

Напомним, петиция с требованием легализовать в Украине использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной рады.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гентингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, разных форм склероза и прочее.