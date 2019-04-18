ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский рассказал о своем отношении к легализации наркотиков

Новости » Выборы 2019    18.04.2019 - 09:38
Зеленский рассказал о своем отношении к легализации наркотиков
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Зеленский поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поддерживает легализацию медицинской марихуаны в виде капель. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Зеленский консультировался по поводу вопроса легализации с Евгением Комаровским.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским", - сказал он.

На вопрос журналиста: "Вы за легалайз?", Зеленский ответил, что он за легалайз капель.

Напомним, петиция с требованием легализовать в Украине использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала 25 тысяч подписей на сайте Верховной рады.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гентингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, разных форм склероза и прочее.

 

 

Зеленский подаст закон об импичменте в случае победы на выборах Зеленский намерен продолжить общаться с народом через соцсети
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир Зеленский
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь