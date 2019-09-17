Аваков роз'яснив позицію щодо легалізації марихуани

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Питання легалізації марихуани повинен обговорюватися за участю медиків, МВС і релігійних організацій

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для легалізації марихуани немає законодавчого процесу, ні процедури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу МВС.

За його словами, це питання буде піднято Міністерством охорони здоров'я.

"З питання медичного використання марихуани. У нас на цю тему немає жодного законодавчого забезпечення, ні процедури, ні філософії. Минуле уряд обговорював його "з голосу", без єдиного документа. Я проголосував проти, так як не зрозуміло що пропонується. Якщо це питання знову буде порушено Міністерством охорони здоров'я, я відмовляти мотивовано до тих пір, поки ми не виробимо єдиний конструктивний підхід", - заявив міністр.

Також він зазначив, що дане питання має обговорюватися за участю медиків, Міністерства внутрішніх справ і релігійних організацій.

"Це питання має обговорюватися професійно, з участю медиків, МВС, релігійних організацій. Для того, щоб розібратися, де є та червона лінія, за яку ми не можемо зайти, у тому числі з урахуванням взятих на себе Україною зобов'язань в рамках відповідних міжнародних договорів. І якщо ми в уряді прийдемо до цього питання, має обговорюватися саме загальне бачення", - додав Аваков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька не виключає, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Крім того, за даними червневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (58%) підтримує легалізацію медичної марихуани для пацієнтів, у яких виявлено певні проблеми зі здоров'ям.

Перед другим туром президентських виборів нинішній президент Володимир Зеленський в інтерв'ю РБК-Україна завив про те, що він підтримує легалізацію медичної марихуани.