Аваков: расследуется дело о 9 млрд гривен, собранных через банк "Аркада"

Национальная полиция расследует дело о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада", признанного неплатежеспособным. Следствие заявляет о финансовых махинациях.

Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, урегулировать ситуацию с банком "Аркада" можно только путем выполнения контрактов в полном объеме.

"Национальная полиция расследует уголовное производство о 9 млрд гривен, собранных через фонд банка "Аркада". Мы проверяем, там были нарушения", - сообщил Аваков.

Он выразил надежду, что вопрос банка будет решен, и вкладчики не пострадают.

"Сейчас нужен аудит, потому что мы неоднократно ловили исполнителя на манипулировании цифрами и отчетностью. Привлечены инвесторы плюс контроль госорганов и специфические полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц дадут возможность выстроить систему так, чтобы сначала удовлетворить имеющиеся контрактные позиции, а затем дополнительные инвесторы, которые придут, смогли завершить это строительство, не покладая проблемы на вкладчиков", - добавил Аваков.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, банк "Аркада" управлял фондами финансирования строительства, и уже длительное время застройщики, связанные с этим банком, задерживают ввод в эксплуатацию ряда новостроек.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко добавил, что город два года пытался урегулировать вопросы на объектах строительства, но руководство банка "Аркада" фактически обмануло инвесторов, не выполнив обязательства.

Напомним, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным, более 90% вкладчиков банка (более 5 000 человек) получат вклады в полном объеме.

В Национальном банке заявили, что банкротство банка "Аркада" не повлияет на банковскую систему.