Аваков: розслідується справа про 9 млрд гривень, зібраних через банк "Аркада"

Національна поліція розслідує справу про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада", визнаного неплатоспроможним. Слідство заявляє про фінансові махінації.

Про це на брифінгу розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, врегулювати ситуацію з банком "Аркада" можна тільки шляхом виконання контрактів в повному обсязі.

"Національна поліція розслідує кримінальне провадження про 9 млрд гривень, зібраних через фонд банку "Аркада". Ми перевіряємо, там були порушення", - повідомив Аваков.

Він висловив надію, що питання банку буде вирішено, і вкладники не постраждають.

"Зараз потрібен аудит, тому що ми неодноразово ловили виконавця на маніпулюванні цифрами і звітністю. Залучено інвесторів плюс контроль держорганів і специфічні повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб дадуть можливість вибудувати систему так, щоб спочатку задовольнити наявні контрактні позиції, а потім додаткові інвестори, які прийдуть, змогли завершити це будівництво, не покладаючи проблеми вкладників", - додав Аваков.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, банк "Аркада" керував фондами фінансування будівництва, та вже тривалий час забудовники, пов'язані з цим банком, затримують введення в експлуатацію ряду новобудов.

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко додав, що місто два роки намагалося врегулювати питання на об'єктах будівництва, але керівництво банку "Аркада" фактично обдурило інвесторів, не виконавши зобов'язання.

Нагадаємо, 25 серпня НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним, понад 90% вкладників банку (більше 5 000 осіб) отримають вклади в повному обсязі.

У Національному банку заявили, що банкрутство банку "Аркада" не вплине на банківську систему.