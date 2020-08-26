Глава НБУ назвал основную причину банкротства банка "Аркада"

Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Причиной банкротства стала потеря здания в центре Киева

Национальный банк Украины признал банк "Аркада" неплатежеспособным из-за уменьшения капитала до одной трети от норматива. Проблемы банка не связаны с пандемией коронавируса и уменьшением деловой активности.

Об этом на брифинге сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как отметил Шевченко, НБУ был обязан это сделать в соответствии с законом о банках.

"Причина выведения банка с рынка это уменьшение норматива капитала до менее чем до одной трети от минимально установленного уровня. В банк введена сегодня утром временная администрация", - сказал он.

Глава НБУ подчеркнул, что эти меры никоим образом не связаны с пандемией, уменьшением бизнес-активности.

"Проблемы банка возникли из-за потери актива. Это здания и земельный участок, который находится на улице Ольгинская. В прошлом году банк "Аркада" передал это здание в залог родственному лицу, а недавно кредитор взыскал эту недвижимость за несвоевременное обслуживание долга. В результате потери такого крупного актива капитал банка стал отрицательным и НБУ был обязан признать его неплатежеспособным", - сказал Шевченко.

Здание банка "Аркада" на Ольгинской (arkada.ua)

По его словам, НБУ обратился к правоохранителям относительно неправомерных действий должностных лиц банка.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных.

Отметим, что по данным НБУ, в Украине насчитывалось 75 действующих банков, и их количество не изменилось за первое полугодие 2020 года.