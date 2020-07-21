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Аваков розповів про стан переговорів з терористом у Луцьку

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 16:34
Аваков розповів про стан переговорів з терористом у Луцьку
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Аваков сподівається, що ситуацію вдасться вирішити найближчим часом "так або інакше"

Переговори з Максимом Кривошем, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, тривають. З терористом "є контакт".

Про це під час брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, правоохоронці постійно спілкуються з чоловіком.

"У нас є контакт з людиною, яка захопила людей. Ми з ним розмовляємо, переговори тривають", - сказав Аваков.

Він також повідомив, що, зі слів Кривоша, заручники знаходяться "в нормальному стані". Аваков сподівається, що ситуацію вдасться вирішити найближчим часом "так або інакше".

"Ми розмовляли з родичами, дружиною та друзями. Ми випробуємо всі методи для того, щоб питання вирішилося мирно", - додав глава МВС.

Аваков також попросив усіх, хто стежить за ситуацією в Луцьку, бути акуратними в коментарях на адресу терориста.

"Це створює напругу. Є розуміння, у нього в руках смартфон, він може бачити і чути всі коментарі", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні у Луцьку чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами. У терориста з собою вибухівку і зброя.

Центр міста перекритий, на місці працюють вибухотехніки і поліція. РБК-Україна слідкує за розвитком подій.

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