ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков розповів про кібератаки на сервера ЦВК у день виборів

Новини » Політика    02.04.2019 - 04:19
Аваков розповів про кібератаки на сервера ЦВК у день виборів
Фото: Арсен Аваков (з відкритих джерел)

У день виборів попередили кілька атак на сервер ЦВК

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що СБУ і департамент кіберполіції попередили кілька кібератак на сервера Центральної виборчої комісії в день виборів в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Авакова в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

Так, за його словами, було констатовано кілька спроб сканування системи, тобто пошуку в системі слабких точок, точок входу, вразливостей.

" Ми констатували кілька спроб сканування системи, тобто в захищені системи, точок входу, вразливостей і т. п. Сканування відбувалися з українських IP-адрес в Україні. Це виявилися зламані роутери з Російської федерації", - розповів він.

Аваков добваил, що атаки вдалося успішно відбити.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков розповів, хто знаходився біля приміщення Центральної виборчої комісії, 31 березня, в день виборів президента України.

РБК-Україна писало, що неподалік від будівлі Центральної виборчої комісії в Києві, 31 березня, в день виборів президента України, зібралися близько 50 невідомих людей.

За словами народного депутата від "Батьківщини" Олени Шкрум, частина людей під ЦВК приїхала на мітинг на підтримку кандидата на вибори президента України Юлії Тимошенко. За її словами, це хлопці з кількох громадських організацій.

Доставку бюлетенів до ЦВК забезпечують 32 тис. правоохоронців, - поліція ЦВК підрахувала вже 85% голосів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України Центральна виборча комісіяМіністерство внутрішніх справ УкраїникібератакаАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся