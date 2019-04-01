Аваков прогнозирует "жесткий" второй тур выборов

Второй тур выборов 2019 может быть более жестким, чем первый. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью lb.ua.

По его словам, второй тур будет более жестким из-за поляризации кандидатов, в частности, из-за реплик, которыми обменялись в адрес друг друга Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

"И, тем не менее, мы обеспечим порядок и прозрачность на достойном уровне. Это важнейшая функция демократии - и мы в МВД ее обеспечим", - добавил Аваков.

Отметим, накануне после публикации результатов экзит-полов Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского". После этого Зеленский попросил действующего президента уточнить, является ли он марионеткой бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, которого подозревают в коррупционных схемах в оборонной промышленности.

Напомним, ранее Зеленский исключил объединение с Юлией Тимошенко перед вторым туром выборов.

Кроме того, он сказал, что до конца второго тура покажет пятерку кандидатов на ключевые должности.