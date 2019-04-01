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Аваков прогнозирует "жесткий" второй тур выборов


Второй тур на выборах 2019 ожидается более жестким, чем первый

Второй тур выборов 2019 может быть более жестким, чем первый. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью lb.ua.

По его словам, второй тур будет более жестким из-за поляризации кандидатов, в частности, из-за  реплик, которыми обменялись в адрес друг друга Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

"И, тем не менее, мы обеспечим порядок и прозрачность на достойном уровне. Это важнейшая функция демократии - и мы в МВД ее обеспечим", - добавил Аваков.

Отметим, накануне после публикации результатов экзит-полов Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского". После этого Зеленский попросил действующего президента уточнить, является ли он марионеткой бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, которого подозревают в коррупционных схемах в оборонной промышленности.

Напомним, ранее Зеленский исключил объединение с Юлией Тимошенко перед вторым туром выборов.

Кроме того, он сказал, что до конца второго тура покажет пятерку кандидатов на ключевые должности.

 

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