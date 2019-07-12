Аваков: приговор Маркиву будет обжалован

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Глава МВД Украины заявил, что приговор Маркива - несправедливое решение итальянского суда

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что приговор украинского гвардейца Виталия Маркива будет обжалован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Авакова в Twitter.

По его словам, приговор в 24 года для Виталия Маркива - несправедливое решение итальянского суда.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина не виноваты в гибели репортера Рокелле. Он стал жертвой агрессивной России, которая развязала в Славянске войну на Донбассе. Будем бороться дальше!", - заявил Аваков.

Напомним, суд города Павия в Италии вынес приговор бывшему военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву, обвиняемому в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам тюрьмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года. 6 июля 2019 года в Италии начался судебный процесс по делу Маркива, которого обвиняют в причастности к убийствам итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова. Также его обвиняют в попытке убийства французского фоторепортера Уильяма Ругелона во время военных действий в Славянске (Донецкая область).

Кроме того, прокуратура итальянского города Павии возлагает ответственность за убийство итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и на депутата Верховной рады Украины Богдана Маткивского.