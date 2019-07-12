Аваков: вирок Маркиву буде оскаржено

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Глава МВС України заявив, що вирок Марківа - несправедливе рішення італійського суду

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вирок українського гвардійця Віталія Марківа буде оскаржено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Авакова у Twitter.

За його словами, вирок у 24 роки для Віталія Марківа - несправедливе рішення італійського суду.

"24 роки Віталію Маркиву - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні в загибелі репортера Рокелле. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв'язала в Слов'янську війну на Донбасі. Боротися далі!", - заявив Аваков.

Новина доповнюється