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Аваков: вирок Маркиву буде оскаржено

Новини » Політика    12.07.2019 - 17:14
Аваков: вирок Маркиву буде оскаржено
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Глава МВС України заявив, що вирок Марківа - несправедливе рішення італійського суду

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вирок українського гвардійця Віталія Марківа буде оскаржено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Авакова у Twitter.

За його словами, вирок у 24 роки для Віталія Марківа - несправедливе рішення італійського суду.

"24 роки Віталію Маркиву - несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржене. Наш гвардієць і держава Україна не винні в загибелі репортера Рокелле. Він став жертвою агресивної Росії, яка розв'язала в Слов'янську війну на Донбасі. Боротися далі!", - заявив Аваков.

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