Аваков и Баканов прибыли в аэропорт "Борисполь"

Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов прибыли в аэропорт "Борисполь" для встречи украинских политзаключенных, которые участвуют в обмене. Об этом сообщает РБК-Украина.

Также в "Борисполе" находится российский режисер Аскольд Куров, который снял фильм "Процесс" про Олега Сенцова. По его словам, он не обладает никакой инсайдерской информацией.

Фото: прибытие Авакова и Баканова (t.me/KlymenkoTime)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 украинские военнопленные моряки были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Уполномоченная Верховной рады по правам человека Денисова лично поручилась за то, что моряки после освобождения будут участвовать в следственных действиях, которые будут проводить российские следователи.

Кроме того, адвокат Марк Фейгин опубликовал список лиц, которые берут участие в обмене пленными между Киевом и Москвой. По его данным, в обмене принимают участие 24 украинских моряка и 11 осужденных украинцев.

Добавим, что в международном аэропорту "Борисполь" приземлился спецборт Tu-204-300, который находится в собственности Специального летного отряда Российской Федерации.