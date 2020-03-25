Аваков: полиция обеспечит принудительную госпитализацию больных коронавирусом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Принудительная госпитализация будет осуществляться по решению санитарного врача

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция в случае необходимости будет обеспечивать принудительную госпитализацию больных коронавирусом граждан. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

По словам Авакова, сегодня правительство приняло постановление, которое позволяет правоохранителям, по решению главного санитарного врача, обеспечивать принудительную госпитализацию больных коронавирусом.

"В последние дни были несколько случаев, когда человек получал положительный результат и убегал из больницы, полицейские были вынуждены его искать. Также были случаи, когда люди отказывались от госпитализации. Режим ЧС не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения", - заявил он.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Одессе больной коронавирусом мужчина согласился на самоизоляцию и самовольно ушел из больницы. Сейчас правоохранители проверяют, находился ли больной на самоизоляции, и устанавливают круг контактных лиц.

Кроме того, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявлял, что полиция может начать проверять самоизоляцию украинцев, которые возвращают из-за рубежа или имеют подозрение на коронавирус, с помощью данных мобильных операторов.