ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков: поліція забезпечить примусову госпіталізацію хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 19:41
Аваков: поліція забезпечить примусову госпіталізацію хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Примусова госпіталізація здійснюватиметься за рішенням санітарного лікаря

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція у разі необхідності буде забезпечувати примусову госпіталізацію хворих коронавірусом громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

За словами Авакова, сьогодні уряд ухвалив постанову, яка дозволяє правоохоронцям, за рішенням головного санітарного лікаря, забезпечувати примусову госпіталізацію хворих коронавірусом.

"Останніми днями були декілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і втікала з лікарні, поліцейські були змушені його шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації. Режим НС не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Одесі хворий коронавірусом чоловік погодився на самоізоляцію та самовільно пішов з лікарні. Зараз правоохоронці перевіряють, чи перебував хворий на самоізоляції, та встановлюють коло контактних осіб.

Крім того, заступник глави МВС Антон Геращенко заявляв, що поліція може почати перевіряти самоізоляцію українців, які повертають з-за кордону чи мають підозру на коронавірус, за допомогою даних мобільних операторів.

Понад півтисячі українців повертаються спецпотягом з Польщі Зеленський зустрівся з главами церков і анонсував проект "Великдень дому"
Новини України Міністерство внутрішніх справ Україникарантингоспитализация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся