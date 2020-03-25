Аваков: поліція забезпечить примусову госпіталізацію хворих коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Примусова госпіталізація здійснюватиметься за рішенням санітарного лікаря

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція у разі необхідності буде забезпечувати примусову госпіталізацію хворих коронавірусом громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

За словами Авакова, сьогодні уряд ухвалив постанову, яка дозволяє правоохоронцям, за рішенням головного санітарного лікаря, забезпечувати примусову госпіталізацію хворих коронавірусом.

"Останніми днями були декілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат і втікала з лікарні, поліцейські були змушені його шукати. Також були випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації. Режим НС не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Одесі хворий коронавірусом чоловік погодився на самоізоляцію та самовільно пішов з лікарні. Зараз правоохоронці перевіряють, чи перебував хворий на самоізоляції, та встановлюють коло контактних осіб.

Крім того, заступник глави МВС Антон Геращенко заявляв, що поліція може почати перевіряти самоізоляцію українців, які повертають з-за кордону чи мають підозру на коронавірус, за допомогою даних мобільних операторів.