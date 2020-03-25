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МВД будет контролировать самоизоляцию украинцев через мобильное приложение

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 16:21
МВД будет контролировать самоизоляцию украинцев через мобильное приложение
Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

Минцифра и МВД разрабатывают необходимые нормативные акты и работают над созданием приложения

Министерство внутренних дел будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, сейчас МВД совместно с Минцифрой разрабатывают соответствующие нормативные акты, а также само приложение к смартфону. Геращенко уточнил, что такой опыт контроля за самоизолированными гражданами уже использовали в Польше и Южной Корее.

"Больные коронавирусом и те, кто контактировал с больными, будут иметь у себя такое приложение, с помощью которого мы сможем контролировать, чтобы они не выходили из дома на период изоляции", - сказал Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев с помощью данных мобильных операторов.

Ежедневно из-за границы возвращаются тысячи украинцев. В том числе - из стран, где зафиксировано значительное количество заражений коронавирусом. Только за минувшие сутки в Украину вернулось 11 тысяч граждан.

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