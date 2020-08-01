Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации полтавского захватчика. Он отметил, что подозреваемого ликвидировали выстрелом снайпера, после чего тот подорвался на собственной гранате.

Соответствующий ролик глава МВД опубликовал в своем Twitter.

Министр заявил о неадекватном поведении подозреваемого, который скрывался от правоохранителей больше недели.

"Ночные события в Опишне... В результате слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу!" - написал Аваков.

Так, полиция в одном из нежилых домов около 2:00 ночи 1 августа обнаружили беглеца Романа Скрипника. В дальнейшем подозреваемый, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Его освободили, а преступника ликвидировали.

Замглавы МВД Антон Геращенко подчеркнул, что у Скрипника был шанс остаться в живых.

Как писало РБК-Украина, 23 июля в Полтаве силовики пытались задержать автоугонщика - ранее судимого Скрипника; во время задержания подозреваемый взял в заложники полковника полиции.

Напомним, Государственное бюро расследований пока не будет проводить расследование о возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации полтавского захватчика.