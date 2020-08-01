Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив відео ліквідації полтавського захоплювача. Він зазначив, що підозрюваного ліквідували пострілом снайпера, після чого той підірвався на власній гранаті.

Відповідний ролик глава МВС опублікував у своєму Twitter.

Міністр заявив про неадекватну поведінку підозрюваного, який переховувався від правоохоронців понад тиждень.

"Нічні події в Опишні... Внаслідок злагодженої роботи поліцейських - зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті. Дякую поліції за професійну роботу!" - написав Аваков.

Так, поліція в одному з нежитлових будинків близько 2:00 ночі 1 серпня виявила втікача Романа Скрипника. Надалі підозрюваний, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Його звільнили, а злочинця ліквідували.

Заступник глави МВС Антон Геращенко наголосив, що у Скрипника був шанс залишитися у живих.

Як писало РБК-Україна, 23 липня у Полтаві силовики намагалися затримати автовикрадача - раніше судимого Скрипника; під час затримання підозрюваний взяв у заручники полковника поліції.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань поки не буде проводити розслідування про можливе перевищення службових повноважень під час ліквідації полтавського загарбника.