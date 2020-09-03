Аваков назвал сумму максимальной компенсации пострадавшим от пожаров

Максимальная сумма компенсации жертвам пожаров в Луганской и Харьковской областях предусмотрена в размере около 300 тысяч гривен. Эта сумма будет выделена гражданам, у которых полностью сгорело жилье.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что сегодня состоится заседание специальной комиссии, на которой будет принято решение о материальной компенсации людям, хозяйства которых пострадали от пожара.

"Хозяева полностью сгоревших домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара", - отметил глава МВД.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит проект помощи пострадавшим в результате пожаров в Луганской и Харьковской областях.

Напомним, 1 сентября в Луганской области вспыхнули масштабные пожары сухой травы и лесных насаждений, по состоянию на 3 сентября в результате пожаров один человек погиб, еще двое пострадали.

В Харьковской области пожар возник 2 сентября вблизи села Горобьевка Двуречанского района. Из-за сильного ветра пожар распространился в направлении населенных пунктов. В итоге были эвакуированы 52 человека, повреждены или уничтожены 22 жилых дома.