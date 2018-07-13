Аваков назвал число женщин, которые служат в МВД

Новости Общество 13.07.2018 - 19:59
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Министерстве внутренних Украины работает более 50 тысяч женщин

На сегодня в системе Министерства внутренних Украины работает более 50 тысяч женщин. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

По его словам, в системе органов внутренних дел женщины служат наравне с мужчинами.

"Например, 30-40% тех, кто вступает в ряды Национальной полиции - представительницы прекрасного пола. А в целом в правоохранительной системе работает более 50 тысяч женщин", - сказал министр.

Аваков добавил, что поддерживает увеличение численности женщин в рядах МВД.

 

Арсен Аваков: В системе органов внутренних дел женщины стоят плечом к плечу с мужчинами. Например, 30-40% тех, кто...

Опубликовано МВД Украины П'ятниця, 13 июля 2018 г.

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Теги:  Министерство внутренних дел Украины,  полиция,  Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС