Аваков назвал число женщин, которые служат в МВД

В Министерстве внутренних Украины работает более 50 тысяч женщин

На сегодня в системе Министерства внутренних Украины работает более 50 тысяч женщин. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

По его словам, в системе органов внутренних дел женщины служат наравне с мужчинами.

"Например, 30-40% тех, кто вступает в ряды Национальной полиции - представительницы прекрасного пола. А в целом в правоохранительной системе работает более 50 тысяч женщин", - сказал министр.

Аваков добавил, что поддерживает увеличение численности женщин в рядах МВД.

Арсен Аваков: В системе органов внутренних дел женщины стоят плечом к плечу с мужчинами. Например, 30-40% тех, кто... Опубликовано МВД Украины П'ятниця, 13 июля 2018 г.

Напомним, недавно народный депутат Ирина Луценко на первом региональном Женском Конгрессе в Одессе заявила, что децентрализация и реформа публичных финансов открывают широкие возможности для местных общин учесть интересы всех групп населения, а помочь этому призвано гендерно-ориентированное бюджетирование.