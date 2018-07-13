Аваков назвав кількість жінок, які служать у МВС

Новини Суспільство 13.07.2018 - 19:59
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Міністерстві внутрішніх  України працює більше 50 тисяч жінок

На сьогодні у системі Міністерства внутрішніх  України працює більше 50 тисяч жінок. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба відомства у Facebook.

За його словами, у системі органів внутрішніх справ жінки служать нарівні з чоловіками.

"Наприклад, 30-40% тих, хто вступає до лав Національної поліції - представниці прекрасної статі. А загалом в правоохоронній системі працює більше 50 тисяч жінок", - сказав мінстр.

Аваков додав, що підтримує збільшення чисельності жінок у лавах МВС.

 

Арсен Аваков: У системі органів внутрішніх справ жінки стоять пліч-о-пліч з чоловіками. Наприклад, 30-40% тих, хто...

Опубліковано МВС України П'ятниця, 13 липня 2018 р.

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Теги:  Міністерство внутрішніх справ України,  полиция,  Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС