Аваков назвав кількість жінок, які служать у МВС

В Міністерстві внутрішніх України працює більше 50 тисяч жінок

На сьогодні у системі Міністерства внутрішніх України працює більше 50 тисяч жінок. Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба відомства у Facebook.

За його словами, у системі органів внутрішніх справ жінки служать нарівні з чоловіками.

"Наприклад, 30-40% тих, хто вступає до лав Національної поліції - представниці прекрасної статі. А загалом в правоохоронній системі працює більше 50 тисяч жінок", - сказав мінстр.

Аваков додав, що підтримує збільшення чисельності жінок у лавах МВС.

Арсен Аваков: У системі органів внутрішніх справ жінки стоять пліч-о-пліч з чоловіками. Наприклад, 30-40% тих, хто... Опубліковано МВС України П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Ірина Луценко на першому регіональному Жіночому Конгресі в Одесі заявила, що децентралізація та реформа публічних фінансів відкривають широкі можливості для місцевих громад врахувати інтереси усіх груп населення, а допомогти цьому покликане гендерно-орієнтоване бюджетування.