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Аваков прокомментировал открытие дела против Парубия

Новости » Общество    23.09.2019 - 20:22
Аваков прокомментировал открытие дела против Парубия
Фото: Арсен Аваков (УНИАН)

Аваков ожидает закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает обвинения в адрес экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия в организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года предвзятыми и абсурдными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра.

По его словам, Государственное бюро расследований (ГБР) вынуждено было внести сведения в ЕРДР, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

"Не понимаю предвзятости формулировок. Ожидаю, согласно закону и здравому смыслу закрытия производства и опровержения абсурдных обвинений", - заявил Аваков.

Отметим, что противостояние в Одессе 2 мая - это столкновения, массовые беспорядки, которые произошли в городе Одесса 2 мая 2014 года. Драка была начата между проукринско настроенными гражданами, футбольными ультрас с одной стороны и пророссийскими участниками протеста с другой стороны. Сообщалось, что на Куликовом поле было больше всего жертв, в частности, из-за поджога Дома профсоюзов, в котором укрылись участники протеста.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований зарегистрировать уголовное производство из-за возможного вмешательство спикера Верховной рады Андрей Парубий в избирательный процесс. Эту жалобу суд рассмотрел 22 июля и обязал ГБР открыть соответствующее производство. ГБР должно открыть уголовное производство по ч. 4 ст. 157 (Препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса.

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