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Аваков: Нацгвардия готова к любому сценарию на пути к миру на Донбассе

Новости » Политика     05.12.2019 - 16:56
Аваков: Нацгвардия готова к любому сценарию на пути к миру на Донбассе
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Аваков назвал задачи Нацгвардии в период установления мира

Национальная гвардия Украины готова к любому сценарию достижения мира на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова, опубликованное на Facebook-странице МВД.

По его словам, одной из основных задач Национальной гвардии в период установления мира на Донбассе будет патрулирование, охрана стратегических объектов, обеспечения уверенности и стабильности для мирного населения.

"Национальная гвардия, как военное формирование с правоохранительными функциями, постоянно несет совместную службу и эффективно взаимодействует с Национальной полицией Украины. В том числе и в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. НГУ готова и будет там это делать и в дальнейшем при любых сценариях развития ситуации", - добавил Аваков.

Аваков: Нацгвардия готова к любому сценарию на пути к миру на Донбассе

Напомним, ранее подконтрольные России власти так называемой "Донецкой народной республики" пригрозили срывом дальнейшего разведения сил и средств на Донбассе, если украинская сторона введет подразделения Национальной гвардии в район Петровского.

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Новости Украины ДонбассНацгвардияАрсен Аваков
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