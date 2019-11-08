"ДНР" угрожает срывом дальнейшего разведения на Донбассе

Фото: Денис Пушилин (facebook.com Денис Пушилин)

Боевики угрожают "зеркальными мерами" во время разведения

Подконтрольные России власти так называемой "Донецкой народной республики" угрожает срывом дальнейшего разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Глава псевдореспублики Денис Пушилин заявил, что ввод украинской полиции и нацгвардии на участок разведения сил и средств в районе Петровского повлечет за собой "зеркальные меры со стороны "ДНР".

"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики: министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел. А процесс разведения на новых участках станет неосуществимым", - говорится в заявлении Пушилина.

Ранее сообщалось, что боевики и украинская армия называют разные даты начала разведения сил в Петровском. Боевики "ДНР" на своих ресурсах утверждают, что силы ООС накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском и заявляют, что готовы начать разведение 9 ноября.

Украинская сторона заявила, что сегодня в 12:00 запустит сигнальную белую ракету, которая будет сигнализировать о готовности к отводу войск. Если боевики не запустят в ответ такую же ракету, это будет свидетельствовать о срыве разведения и нарушении международных договоренностей.