ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Аваков: киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий

Автор: РБК-Украина

На сегодняшний день киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий. И Российская Федерация активно применяет новые средства против Украины.

Об этом на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, на сегодня киберпространство несет угрозы для национальной и международной безопасности.

"Мы вынуждены констатировать, что киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий, в том числе против Украины. Рядом с традиционными - земля, воздух, море и космос - теперь еще и киберпространство. К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны", - отметил Аваков.

Самые читаемые новости

Он уточнил, что агрессия со стороны России произошла не только в виде военных действий, информационной кампаний и экономический диверсий, но и жесткой кибервойны.

Напомним, ранее Аваков заявлял, что Россия пыталась вмешаться в системы ЦИК во время подсчета голосов после первого тура выборов президента Украины в 2019.

Отметим, на этой неделе хакеры атаковали сайт Национальной полиции и распространили фейки.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины кибербезопасностьбоевые действияАрсен Аваков