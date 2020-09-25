Аваков: киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

На сегодняшний день киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий. И Российская Федерация активно применяет новые средства против Украины.

Об этом на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, на сегодня киберпространство несет угрозы для национальной и международной безопасности.

"Мы вынуждены констатировать, что киберпространство стало пятой сферой ведения боевых действий, в том числе против Украины. Рядом с традиционными - земля, воздух, море и космос - теперь еще и киберпространство. К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны", - отметил Аваков.

Он уточнил, что агрессия со стороны России произошла не только в виде военных действий, информационной кампаний и экономический диверсий, но и жесткой кибервойны.

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Напомним, ранее Аваков заявлял, что Россия пыталась вмешаться в системы ЦИК во время подсчета голосов после первого тура выборов президента Украины в 2019.

Отметим, на этой неделе хакеры атаковали сайт Национальной полиции и распространили фейки.