Аваков: кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

На сьогоднішній день кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій. І Російська Федерація активно застосовує нові засоби проти України.

Про це на онлайн-конференції "Перспективи діджиталізації країни і ризики кібербезпеки" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, на сьогодні кіберпростір несе загрози для національної та міжнародної безпеки.

"Ми змушені констатувати, що кіберпростір став п'ятою сферою ведення бойових дій, у тому числі проти України. Поряд з традиційними - земля, повітря, море і космос - тепер ще й кіберпростір. На жаль, Україна опинилася на передовій цієї нової війни", - зазначив Аваков.

Він уточнив, що агресія з боку Росії сталася не тільки у вигляді військових дій, інформаційної кампаній та економічний диверсій, але і жорсткої кібервійни.

Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпеки Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпеки Розповідаємо про кібербезпеку і презентуємо Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі. Опубліковано Рада національної безпеки і оборони України П'ятниця, 25 вересня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що Росія намагалася втрутитися до систем ЦВК під час підрахунку голосів після першого туру виборів президента України в 2019.

Зазначимо, цього тижня хакери атакували сайт Національної поліції та поширили фейки.