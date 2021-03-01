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Аваков о деле Шеремета: реальных несотыковок практически не существует

Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об отсутствии реальных несотыковок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он считает, что на предъявленные полицией и прокуратурой обвинения нужно ответить.

Об этом шла речь в интервью Авакова для ТСН.

Как рассказал министр, он даже попросил сотрудников министерства сделать табличку с ключевыми доводами обвинения и всеми ключевыми контраргументами по делу Шеремета.

"Говорят: "Рост не тот, потому что экспертизы нет". Экспертиза является и рост тот, и этот вопрос там описано. Потом говорят: "Вы знаете, эта женщина ребенка встречала в аэропорту". Это тоже неправда... И таких вещей накопилось огромное количество. Реальных, мягко говоря, нестыковок практически не существует", - сказал он.

Аваков добавил, что виновны или невиновны фигуранты дела - Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко, будет суд.

"Полиция и прокуратура подготовили обвинение. На это обвинение нужно ответить. Далее будет решение суда. Виновны или невиновны. Невиновны - значит, обвинение ошиблось. Процедура принятия соответствующих санкций. Если виновные - они должны понести наказание", - подчеркнул министр.

Напомним, в начале февраля суд продлил меры пресечения всем фигурантам дела Шеремета.

Как писало РБК-Украина, Андрея Антоненко оставили под стражей до 2 апреля.

Кроме того, адвокаты просили отпустить Антоненко под личное обязательство, но суд отклонил это ходатайство.

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Новости Украины делоАрсен АваковПавел Шеремет
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