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Суд оставил Антоненко под стражей

Вторник 19 января 2021 23:24
Суд оставил Антоненко под стражей
Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Шевченковский районный суд Киева оставил фигуранта дела об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Адвокаты просили об изменении Антоненко меры пресечения на личное обязательство.

Председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.

Напомним, в МВД заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Среди них военный Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.

Также сообщалось, что секретные службы Беларуси по приказу президента Александра Лукашенко обсуждали возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Как известно, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

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