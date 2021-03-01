Аваков про справу Шеремета: реальних нестикувань практично не існує

Як розповів міністр, він навіть попросив співробітників міністерства зробити табличку з ключовими аргументами обвинувачення та всіма ключовими контраргументами по справі Шеремета.

"Кажуть: "Зріст не той, тому що експертизи немає". Експертиза є і зріст той, і це питання там описане. Потім кажуть: "Ви знаєте, ця жінка дитину зустрічала в аеропорту". Це теж неправда... І таких речей накопичилася величезна кількість. Реальних, м’яко кажучи, нестикувань практично не існує", - сказав він.

Аваков додав, що винні чи невинні фігуранти справи - Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, буде суд.

"Поліція та прокуратура підготували звинувачення. На це звинувачення потрібно відповісти. Далі буде рішення суду. Винні або невинні. Невинні - значить, помилилося звинувачення. Є процедура прийняття відповідних санкцій. Якщо винні - вони повинні понести покарання", - наголосив міністр.