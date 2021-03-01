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Аваков про справу Шеремета: реальних нестикувань практично не існує

Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про відсутність реальних нестикувань у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він вважає, що на пред'явлені поліцією та прокуратурою обвинувачення потрібно відповісти.

Про це йшлося в інтерв'ю Авакова для ТСН.

Як розповів міністр, він навіть попросив співробітників міністерства зробити табличку з ключовими аргументами обвинувачення та всіма ключовими контраргументами по справі Шеремета.

"Кажуть: "Зріст не той, тому що експертизи немає". Експертиза є і зріст той, і це питання там описане. Потім кажуть: "Ви знаєте, ця жінка дитину зустрічала в аеропорту". Це теж неправда... І таких речей накопичилася величезна кількість. Реальних, м’яко кажучи, нестикувань практично не існує", - сказав він.

Аваков додав, що винні чи невинні фігуранти справи - Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко, буде суд.

"Поліція та прокуратура підготували звинувачення. На це звинувачення потрібно відповісти. Далі буде рішення суду. Винні або невинні. Невинні - значить, помилилося звинувачення. Є процедура прийняття відповідних санкцій. Якщо винні - вони повинні понести покарання", - наголосив міністр.

Нагадаємо, на початку лютого суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам справи Шеремета.

Як писало РБК-Україна, Андрія Антоненка залишили під вартою до 2 квітня.

Крім того, адвокати просили відпустити Антоненка під особисте зобов'язання, але суд відхилив це клопотання.

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Новини України делоАрсен АваковПавло Шеремет
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