Аваков о деле Шеремета: министр не руководит следствием

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает не вдаваться в политические спекуляции в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, поскольку он не руководит следствием. Он также не ответил на вопрос, связаны ли последние изменения в этом деле с тем, что президент Владимир Зеленский требует довести его до конца.

Соответствующие заявления он сделал на пресс-конференции в Запорожье.

По его словам, встречи с президентом никогда не влияют на расследуемые дела, в том числе на дело Шеремета.

"Президент - публичное лицо, которое выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что президент Украины должен руководить каким-то следствием и так дальше. Зарубите себе это на носу...более того, скажу, и министр этим не занимается...на сегодняшний момент по делу Шеремета по выделенным эпизодам материалы открыты для защиты и переданы в суд", - заявил Аваков.

Он также призвал прекратить политические спекуляции.

"Давайте дадим защите реализовать свои аргументы, а обвинению - свои, и суд примет решение. Мы не будем выносить решения в нашей стране по мере активности на суде по (активисту, - ред.) Стерненко или на суде по Шеремету. Мы будем выносить решение, исходя из фактов", добавил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков может уйти в отставку лишь после завершения дела об убийстве Павла Шеремета.

До этого РБК-Украина писало, что отставка Авакова возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента.