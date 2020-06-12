Аваков про справу Шеремета: міністр не керує слідством

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає не вдаватися в політичні спекуляції у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, оскільки він не керує слідством. Він також не відповів на питання, чи пов'язані останні зміни в цій справі з тим, що президент Володимир Зеленський вимагає довести його до кінця.

Відповідні заяви він зробив на прес-конференції в Запоріжжі.

За його словами, зустрічі з президентом ніколи не впливають на справи, в тому числі на справу Шеремета.

"Президент - публічна особа, яка виконує свої повноваження. В Конституції не написано, що президент України має керувати якимось слідством і так далі. Зарубайте собі це на носі...більш того, скажу, і міністр цим не займається...на сьогоднішній момент у справі Шеремета щодо виділених епізодів матеріали відкриті для захисту і передані в суд", - заявив Аваков.

Він також закликав припинити політичні спекуляції.

"Давайте дамо захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню - свої, і суд прийме рішення. Ми не будемо виносити рішення в нашій країні в міру активності на суді по (активісту, - ред.) Стерненку або на суді по Шеремету. Ми будемо виносити рішення, виходячи з фактів", додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Аваков може піти у відставку лише після завершення справи про вбивство Павла Шеремета.

До цього РБК-Україна писало, що відставка Авакова можлива тільки в тому випадку, якщо це рішення буде виходити від президента.