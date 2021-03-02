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Аваков о делах против Медведчука и Козака: "будут иметь поступательное развитие"

Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака есть уголовное дело по факту деятельности, которая легла в основу санкций. При этом он отметил, что уголовные производства также есть и в Национальной полиции.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"По факту деятельности, легших в основу санкций несомненно есть производство соответствующее. Несколько производств по трубе, по деятельности этих компаний, в том числе есть в Национальной полиции. Они старые", - заявил он.

При этом глава МВД считает, что Генеральная прокуратура может объединить несколько производств в одно.

"Вероятней всего, генпрокурор будет их объединять в какое-то единое производство, вероятней всего, СБУ и это будет иметь поступательное развитие", - добавил он.

Напомним, 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Позже Офис генпрокурора сообщил, что следственное управление СБУ расследует два дела относительно Медведчука и Козака. В частности, подготовку к государственной измене и легализацию преступных доходов.

В конце февраля ВАКС наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" - так называемую "трубу Медведчука".

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Новости Украины Арсен АваковВиктор Медведчукуголовное дело
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