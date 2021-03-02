Аваков о делах против Медведчука и Козака: "будут иметь поступательное развитие"

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака есть уголовное дело по факту деятельности, которая легла в основу санкций. При этом он отметил, что уголовные производства также есть и в Национальной полиции.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"По факту деятельности, легших в основу санкций несомненно есть производство соответствующее. Несколько производств по трубе, по деятельности этих компаний, в том числе есть в Национальной полиции. Они старые", - заявил он.

При этом глава МВД считает, что Генеральная прокуратура может объединить несколько производств в одно.

"Вероятней всего, генпрокурор будет их объединять в какое-то единое производство, вероятней всего, СБУ и это будет иметь поступательное развитие", - добавил он.