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Аваков про справи проти Медведчука і Козака: "будуть мати поступальний розвиток"

Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проти народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака кримінальну справу за фактом діяльності, яка лягла в основу санкцій. При цьому він зазначив, що кримінальні провадження також є і в Національній поліції.

Про це Аваков заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

"За фактом діяльності, що були покладені в основу санкцій безсумнівно є відповідне виробництво. Кілька виробництв по трубі, щодо діяльності цих компаній, в тому числі тобто в Національній поліції. Вони старі", - заявив він.

При цьому глава МВС вважає, що Генеральна прокуратура може об'єднати кілька виробництв в одне.

"Найімовірніший, генпрокурор буде їх об'єднувати в якесь єдине виробництво, найвірогідніше, СБУ і це буде мати поступальний розвиток", - додав він.

Нагадаємо, 2 лютого Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що слідче управління СБУ розслідує дві справи щодо Медведчука і Козака. Зокрема, підготовку до державної зради та легалізацію злочинних доходів.

В кінці лютого ВАКС наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" - так звану "трубу Медведчука".

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