Аваков дал оценку прямому перелету Бойко в Россию

Кандидат в президенты Украины в первом туре выборов 2019 Юрий Бойко на законных основаниях совершил прямой перелет в Российскую Федерацию. Об этом на заседании Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Бойко воспользовался "лазейкой в украинском законодательстве".

"Он получил "добро" от ФСБ на прямой перелет и попал на переговоры с премьером государства-агрессора", - отметил Аваков.

Он также пояснил, что запрет на прямые перелеты между Украиной и Россией не распространялся на нерегулярные рейсы, которые осуществляются воздушными судами, не зарегистрированными в Российской Федерации.

Напомним, 22 марта Бойко и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук провели так называемые "экономические переговоры" с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По итогам встречи российская сторона заявила о готовности обсуждать новые контракты на транзит и поставку газа.

Вчера стало известно, что Госбюро расследований завело дело на пограничников и сотрудников Госавиаслужбы из-за перелета Бойко в Россию.