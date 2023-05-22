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Аутсайдер УПЛ припинить існування за тур до кінця чемпіонату, – ЗМІ

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Львів, Понеділок 22 травня 2023 12:53
Аутсайдер УПЛ припинить існування за тур до кінця чемпіонату, – ЗМІ Фото: "Містяни" не вийдуть на новий сезон (facebook.com/lvivfc)
Автор: Антон Федорців

На футбольній мапі України незабаром поменшає провінційних клубів. Сезон 2022/23, вочевидь, буде останнім на професіональній арені для "Львова".

Про це заявили в програмі "Футбол TIME", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Футбол 2.0".

Власник "містян" Богдан Копитко відмовився від подальшого фінансування клубу. Футболістам, тренерському штабу та персоналу команди порадили забрати особисті речі з тренувальної бази до 1 червня.

"Львів" до кінця першості повинен зіграти ще 3 поєдинки Прем'єр-ліги. Удома "містяни" приймуть одеський "Чорноморець" (25 травня) і петровський "Інгулець" (29 травня). Натомість на фінальний тур команда нібито не вийде. 3 червня львів'яни мають виїзний матч проти "Колоса" з Ковалівки.

До Прем'єр-ліги "Львів" потрапив із Другої ліги перед сезоном 2018/19, обмінявшись місцями з рівненським "Вересом". Нинішній сезон – п'ятий для "містян" в еліті. Найкращий результат команда показала в дебютній кампанії, коли фінішувала на 6-й сходинці.

Напередодні "Львів" програв дербі "Руху" та достроково оформив виліт із УПЛ. "Містяни" набрали лише 13 очок і вже не зможуть піднятися з дна турнірної таблиці. Серія львів'ян без перемог складає 12 поєдинків.

До слова, раніше "Минай" зібрав нагороди УПЛ за підсумками 27-го туру першості.

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