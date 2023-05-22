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Середняк УПЛ несподівано забрав призи футболісту та тренеру туру

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Закарпатська область, Понеділок 22 травня 2023 09:59
Середняк УПЛ несподівано забрав призи футболісту та тренеру туру Фото: Олександр Бандура оформив восьмий "сухий" матч у сезоні (facebook.com/minajfootballclub)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 27-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам закарпатського "Миная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Воротар "лисиць" Олександр Бандура – футболіст звітного туру чемпіонату України. Досвідчений голкіпер втримав ворота на замку в протистоянні з одеським "Чорноморцем".

Стараннями стража воріт, який виконав 6 сейвів, і флангового півзахисника "Миная" Михаїла Гечева закарпатці оформили перемогу на виїзді. Для Бандури цей поєдинок став уже восьмим "сухим" у нинішньому сезоні. Кіпер ділить із Олегом Мозілем ("Металіст 1925") третє місце за кількістю кліншитів.

Натомість керманич "Миная" Володимир Шаран став найкращим тренером 27-го туру. Підопічні українського фахівця завдяки тріумфу в Одесі піднялися на 11-те місце в турнірній таблиці. Закарпатці набрали 29 очок.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

Середняк УПЛ несподівано забрав призи футболісту та тренеру туру

До слова, раніше "Динамо" розтрощило "Олександрію" на виїзді в битві претендентів на єврокубки.

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