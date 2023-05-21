"Рух" у дербі в Прем'єр-лізі здолав "Львів"

Принципове львівське протистояння між "Рухом" і "Львовом" у 27-му турі вітчизняної першості завершився перемогою команди Віталія Пономарьова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Рух" – "Львів" – 2:0

Голи: Сімінін, 77 (автогол), Рунич, 85

Довго галичани не запрягали та з перших хвилин відповідали атаками на випади одні одних. "Містянин" Ременяк пробив вище воріт на 1-й хвилині, а "рухівець" Сапуга за кілька хвилин головою пробив поруч зі стійкою після навісу. Поступово номінальні господарі захопили ініціативу, а "Львів" намагався огризатися.

Та видовища відверто бракувало. Лише перед перервою "Рух" організував дві нагоди. Спершу Карабін із дальньої стійки примудрився пробити в напрямку трибун. А згодом Альваренга наважився на удар із дистанції та трохи розім'яв Рибку.

Не надто змінилася ситуація на старті другого тайму. "Рух" спромігся на один момент, але Сапуга не переграв воротаря з близької відстані. Вирішальними ж у дербі стали фінальні 15 хвилин, коли господарі забили двічі.

У першому випадку допоміг суперник. Досвідчений оборонець "містян" Сімінін намагався перервати небезпечну передачу, а натомість відправив м'яч у власні ворота. Гол зробив матч цікавішим.

Пішов обмін атаками. Прицільний удар Таллеса в дальній кут вчасно перервав Михайлів. Він же міг забити за "Львів". Оборонець класно пробив здалеку, але Паньків продемонстрував дива реакції.

А на 85-й "Рух" фактично закрив поєдинок. Сапуга чудовою передачею вивів Рунича на побачення з Рибкою. Щоправда, нападник не зміг переграти голкіпера з першої спроби. Утім, першим опинився на добиванні та відправив м'яч у сітку, встановивши остаточний результат.